Abalo sísmico faz a terra tremer em Cambé neste domingo; veja relatos

Moradores da cidade de Cambé registraram nas redes sociais um abalo sísmico ocorrido na região do bairro Ana Rosa, no fim da madrugada deste domingo (16). O professor do Departamento de Geologia e Geomática da UEL (Universidade Estadual de Londrina) José Paulo Pinese confirmou que a base sismográfica de Londrina, mantida em parceria com a USP (Universidade de São Paulo), detectou o abalo e que a magnitude será conferida nesta segunda-feira (17).





O evento também foi reportado ao sistema “Sentiu Aí?”, mantido pelo Centro de Sismologia da USP, às 5h40. O relato da pessoa, feito de forma anônima, cita um “estrondo seguido de tremor”, de intensidade moderada. Antes desta informação, outro relato foi feito em janeiro deste ano, também na região de Cambé.

O vereador Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos (PSD), o Lucas Mil Grau, chegou a publicar imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento do abalo. O relógio da filmagem aponta 5h58.