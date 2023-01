Procon Londrina retoma atendimentos ao público nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (4), o Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Londrina retoma os atendimentos ao público, que haviam sido suspensos em 19 de dezembro.





A medida foi adotada em vista do recesso dos estudantes que realizam estágio no Procon, que deve ser obrigatoriamente programado para o período de férias acadêmicas, conforme a legislação. Atendeu, também, ao pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Londrina, que solicitou a suspensão dos prazos administrativos no mesmo período em que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná suspendeu o expediente forense e prazos processuais.

A partir da data, com o retorno dos estagiários, o órgão volta a atender em seu horário regular, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.





O Procon Londrina fica na Rua Piauí, 1.117, e o contato com o serviço também pode ser feito pelo endereço de e-mail [email protected] ou pelos telefones (43) 3372-4823, 3372-4824 ou 3372-4825.

OUTRAS ATIVIDADES





De acordo com o diretor-executivo do Procon Londrina, Thiago Mota, durante o período de suspensão dos atendimentos ao público, o órgão executou outras atividades de natureza interna e externa.





“Aproveitamos para compilar dados para o Balanço Estatístico de Atendimentos e Resolução de Reclamações, referente ao ano de 2022, e vamos divulgar esse levantamento nas próximas semanas. Também estamos conduzindo outros trabalhos, incluindo uma ação de fiscalização de postos de combustíveis que está acontecendo nesta terça-feira (3)”, destacou.