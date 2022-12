Procon Londrina suspende atendimentos ao público entre 19 de dezembro e 3 de janeiro

O Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Londrina informa que irá suspender o atendimento ao público e o registro de reclamações, tanto presencialmente quanto por meios eletrônicos, entre segunda-feira (19) e 3 de janeiro.





Durante esse período, todos os prazos processuais administrativos permanecerão suspensos. Entretanto, as atividades administrativas internas e externas, inclusive de fiscalização, serão executadas normalmente pelos servidores do órgão.

Publicidade

Publicidade





A medida está alinhada ao recesso dos estudantes que realizam estágio no Procon, que deve ser obrigatoriamente realizado no período de férias acadêmicas, conforme a legislação.





Atende, também, ao pedido feito pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Subseção Londrina, que solicitou a suspensão dos prazos administrativos no mesmo período definido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que suspenderá o expediente forense e prazos processuais.

Publicidade

Publicidade





O diretor-executivo do Procon Londrina, Thiago Mota, salientou que, historicamente, a última quinzena do mês de dezembro é a que registra o menor número de reclamações registradas junto ao órgão, com crescimento somente a partir do retorno dos feriados de Natal e Ano Novo.





“Em vista disso, uma das tarefas que realizaremos nesse período será a elaboração do Balanço Estatístico de Atendimentos e Resolução de Reclamações, envolvendo todas as reclamações e denúncias recebidas pelo Procon Londrina no ano de 2022. A partir de 3 de janeiro, os atendimentos ao público voltam a ser realizados normalmente, e as pessoas poderão tanto procurar o Procon pessoalmente quanto fazer o contato telefônico ou por e-mail”, afirmou.





FORMAS DE CONTATO





O Procon Londrina fica na rua Piauí, 1.117, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O contato com o órgão também pode ser feito pelo endereço de e-mail [email protected] ou pelos telefones (43) 3372-4823, (43) 3372-4824 ou (43) 3372-4825.