Professor lança livro sobre Seo Nelson, sambista consagrado de Londrina, nesta sexta

A obra é assinada pelo próprio Seo Nelson em parceria com o professor do Departamento de Música (Ceca) Ronaldo Matos e com o violonista Israel Laurindo, que morreu no ano passado. A obra terá distribuição gratuita e poderá ser acessada nas redes sociais.

Com 160 páginas, o e-book é dividido em três partes. A primeira conta com uma narrativa do próprio Seo Nelson, coletada pelos músicos e que resgata toda a trajetória, em ordem cronológica, desde a infância em Viçoso (MG), a vida profissional em São Paulo e a mudança para Londrina nos anos 1990. A segunda parte detalha os 70 anos de carreira musical, com destaque para o álbum “Seo Nelson: vida em todo o canto”, lançado no ano retrasado. A última parte do e-book é um faixa a faixa com comentários do artista. O material traz ainda as letras e as partituras das canções.

Segundo Matos, o livro é um desdobramento do álbum do artista. Ele explica que a gravação é importante porque é o único registro da carreira, feito quando o sambista já estava na terceira idade. Os dois músicos são os produtores do CD, que traz 12 músicas sendo algumas de autoria do próprio Seo Nelson e outras de sambistas que não tinham tido oportunidade de gravar. O professor destaca que o artista representa um grande arquivo do samba.