Professores da UEL aprovam greve a partir desta segunda-feira

Foi aprovada nesta quinta-feira (04) a deflagração de greve entre os professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) a partir da próxima segunda-feira (08).





A decisão foi aprovada em uma assembleia do Sindiprol/Aduel promovida no auditório do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), no campus da universidade.

Uma assembleia, com o objetivo de mobilizar e organizar o movimento, deve ocorrer já no primeiro dia da mobilização, com uma outra reunião já marcada para a próxima quinta-feira (11) com o objetivo de avaliar o movimento.





A categoria dos professores reivindica a reposição de 42% de perdas salariais referentes aos sete anos sem ajuste do valor deficitário pela inflação.





