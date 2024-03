Programa Compra Londrina rendeu R$ 130 milhões a empresas locais em 2023

A Prefeitura de Londrina encerrou 2023 com R$ 130.975.267,33 comprados em produtos, serviços e obras negociados com 237 empresas de Londrina, valor recorde da série histórica do Programa Compra Londrina, iniciado em 2017.





O recorde anterior era de 2022, quando a Prefeitura negociou mais de R$ 126 milhões com CNPJs londrinenses. Os números foram detalhados na manhã desta sexta-feira (1º), às 8h30, em um evento do Programa Compra Londrina no auditório da Prefeitura.



Os vencedores de 2023 são comércios de ferramentas, materiais de construção, equipamentos, obras, empresas de conserto de ar-condicionado, lanches, pintura de prédios, confecção de cortinas e uma infinidade de produtos e serviços usados pelas secretarias no atendimento da Prefeitura.







Segundo o coordenador do Compra Londrina, Marcelo Frazão, o programa objetiva incentivar as empresas locais a disputarem negócios em órgãos públicos. É realizado pela Prefeitura de Londrina e está vinculado à GICL (Gerência de Incentivo às Compras Locais) da SMGP (Secretaria Municipal de Gestão Pública), responsável pelas licitações da Prefeitura.

A iniciativa tem parceria com a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), com o Sebrae e com o OGPL (Observatório de Gestão Pública).





Em 2023, a maioria absoluta de empresas de Londrina contratadas pela Prefeitura foram de pequenos negócios – MEIs (Microempreendedores Individuais), ME (Microempresas) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

De janeiro a dezembro de 2023, 237 empresas de Londrina obtiveram contratos na Prefeitura. Do total, 209 são pequenos negócios – apenas 28 CNPJs são “grandes” empresas. Entre as empresas londrinenses, 39 venceram disputas pela primeira vez. Durante o ano, o programa realizou 18 oficinas com empresas locais, dois workshops de compras, treinou 150 empresas treinadas e orientou 1.000 pequenas empresas.







O NIGEP (Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) – grupo de especialistas em economia, direito, administração e contabilidade – elaborou uma matriz econômica que mostra o impacto positivo para a economia local por meio das compras da Prefeitura com as empresas de Londrina.



Com base nos cálculos do NIGEP, os R$ 130,9 milhões comprados de CNPJs de Londrina são suficientes para gerar salários para os trabalhadores de Londrina (R$ 20.956.042,77); criação de novos empregos: até 651 postos de trabalho; arrecadação de impostos estaduais, federais e municipais (R$ 31.363.337,51).







Além disso, desde o início do programa, em 2017, até 2023, R$ 630 milhões foram comprados em produtos, serviços e obras, de mais de 1.500 CNPJs de Londrina, dos quais 85% são micro e pequenas empresas.

Para os anos de 2024 e 2025 há mais de 200 licitações, entre compras e obras, que devem gerar mais de R$ 400 milhões em negócios.







O prefeito Marcelo Belinati enfatizou que o Compra Londrina é uma inovação que vem trazendo vários benefícios.





“O objetivo do programa é que as empresas da cidade participem da licitação, principalmente as micro, pequenas e médias. O resultado do programa é um sucesso, pois centenas de empresas participam das licitações e geram emprego na cidade. Além disso, elas recolhem imposto no município, movimentam a economia e prestam um serviço de qualidade porque fazem o trabalho com amor, por estar servindo a cidade. A Prefeitura entra com a garantia da seriedade total no processo, a garantia de pagar em dia os serviços executados, e isso é fundamental principalmente para as micro e pequenas empresas. Com tudo isso, esse projeto acaba se tornando um modelo para todo o Brasil”, apontou.





