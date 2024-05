CMTU procura organização para prestar serviços de bem-estar animal em Londrina

Quase dois meses depois de assumir oficialmente os serviços de bem-estar animal em Londrina, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) lançou a prometida licitação para contatar uma associação para executar grande parte da demanda. “Não se trata de diminuir as responsabilidades da administração pública para com o cidadão, mas ampliá-las de modo que atue como responsável no sentido de fomentar, financiar, direcionar e controlar a execução por parte de um parceiro privado”, justificou.





O contrato terá duração de um ano e a associação que vencer vai receber até R$ 3 milhões pelos trabalhos prestados. As organizações, sem fins lucrativos, que estiverem interessadas poderão apresentar proposta até dez de junho. A entidade ficará responsável pela implementação e cogestão da unidade de assistência de bem-estar animal, intervenções de medicina veterinária, compra de materiais e contratação de profissionais.

A companhia estima que existam na cidade cerca de 277 mil animais, entre cães e gatos. “São várias e em grande número as OS (Organizações Sociais) que já atendem serviços voltados aos cuidados com animais em situação de risco em Londrina”, pontuou. “Entende-se que a seleção e colaboração com Organizações Sociais é a melhor solução para consecução (obtenção) de finalidades de interesse público”, destacou a CMTU no edital.





Entre os critérios que vão definir a escolha de uma instituição estão a experiência, histórico de outras parcerias e o projeto apresentado de acordo com o que foi estipulado no certame.





