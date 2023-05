21º Semana Nacional de Museus tem início nesta quarta-feira em Londrina

A escolha do tema, proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM para o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, tem como objetivo destacar a importância dos museus como espaços que promovem o bem-estar e a sustentabilidade e apoiar três dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas): Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra. Somente no Paraná, museus localizados em quase 30 municípios integram a programação desta edição da semana.

Exposições







Primeira atração da 21ª Semana Nacional de Museus, a exposição “A riqueza da cultura indígena da Amazônia e a Arte Marajoara” ficará em cartaz até o dia 18 de junho, das 9h às 17h, no Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss (Rua Benjamin Constant, nº 900, Centro).





A programação deste ano ainda traz o evento “Homem branco vem aí”, que abordará as representações de diferentes etnias de povos indígenas a partir do olhar de sete artistas. A abertura da exposição será no dia 15 de maio, permanecendo em cartaz até 18 de junho, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Antiga Casa da Criança (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, nº110, Centro).

A programação local também conta com eventos no Centro de Educação Ambiental, que fica na Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), no Parque Arthur Thomas (Rua da Natureza, nº 155).

Confira a programação completa: