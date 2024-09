Projeto "Abelhas Sem Ferrão" é expandido nas escolas municipais de Londrina

Desafiadora e em permanente evolução, a formação de cidadãos é um compromisso diário da Secretaria Municipal de Educação em Londrina.





Por meio de uma gestão consolidada, Londrina tem autonomia para desenvolver ações planejadas segundo princípios e regras discutidas pela comunidade e representantes no Conselho Municipal de Educação.



As ações respeitam as normas nacionais e permitem o desenvolvimento de trabalhos com propostas pedagógicas, calendário e regimento escolar mais apropriados à realidade municipal.





Sem perder de vista as transformações globais, temas relacionados à biodiversidade, sustentabilidade e conservação ambiental estão presentes na formação dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

O projeto "Abelhas Sem Ferrão" é exemplo. Compreender o ciclo de vida das abelhas e sua interação com o meio ambiente norteia o estudo que é desenvolvido desde 2022 e segue em expansão. As primeiras escolas a desenvolverem o projeto foram E.M Maestro Andrea Nuzzi, E.M Maestro Roberto Pereira Panico e E.M Profº Noêmia Alaver Garcia Malanga.





A experiência dos estudantes com o projeto veio ao encontro de uma necessidade mundial e que serve de alerta: a sensibilização quanto à importância das abelhas na polinização e na preservação do ambiente.

Diante da importância desta proposta para a Educação Ambiental nas unidades escolares do município, a SME inscreveu, em 2023, um projeto que foi contemplado com recursos do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação).





Este financiamento implementou o projeto "Abelhas Sem Ferrão" em quinze unidades escolares do município. O valor total de R$40.000,00 reais, além de impulsionar o projeto das abelhas nativas também foi direcionado para expandir o projeto das hortas escolares na rede municipal.





