Projeto da UEL estuda uso de nanobiopesticidas para agricultura sustentável

Cápsulas milhões de vezes menor do que um milímetro, como as utilizadas em medicamentos, formadas por estrutura que reveste um núcleo e libera a substância interna lentamente. Esse tipo de tecnologia tem sido usado nas mais diversas situações, incluindo a agricultura, e será aplicada no projeto “Nanobiopesticidas e saúde dos peixes: bases para agricultura mais sustentável”, do CCB (Centro de Ciências Biológicas), da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

O produto pode fazer grande diferença na relação com o meio ambiente porque utiliza menor quantidade de pesticida, como explica a professora Cláudia Bueno dos Reis Martinez, do Departamento de Ciências Fisiológicas, coordenadora do LEFA (Laboratório de Ecofisiologia Animal) e uma das responsáveis pelo projeto.

O diferencial da pesquisa reside no uso de pesticidas à base de polímeros naturais, contendo fungicidas ou inseticidas de origem botânica. O produto é desenvolvido em parceria com pesquisadores da UNESP/ Sorocaba (Universidade Estadual Paulist).

Um estudo comparativo também será conduzido sobre os efeitos de fungicidas convencionais para uma espécie de peixe nativa (Prochilodus lineatus). A comparação será feita a partir da avaliação dos peixes no Laboratório de Ecofisiologia Animal, em ambiente controlado, como o aquário.