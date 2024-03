Projeto da UEL fomenta a produção de flores e plantas ornamentais

A região de Londrina pode se tornar um polo de agricultura de plantas ornamentais e flores graças aos primeiros passos dados por um projeto da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apoiou com o valor de R$ 1,5 milhão no projeto que promove o aprendizado neste tipo de agricultura, incentiva novos produtores e contribui para a comercialização e escoamento das plantas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para aumentar a produção das mudas, haverá uma ampliação da biofábrica da UEL, que já está em andamento. O valor também contempla a educação de produtores rurais que desejarem inserir o cultivo de plantas ornamentais ou flores.





“A universidade é um berço de conhecimento que pode ser transmitido à sociedade. Nossa orientação aos produtores será completa: desde a visita ao local do plantio para saber se a terra é boa, para qual tipo de planta o espaço poderá se adequar, ensinar como se faz o cultivo e a colheita”, aponta Bruno Melegari, biólogo e mestrando da UEL, que também está à frente do projeto.



Publicidade





Interessados devem ter um terreno de, no mínimo, 100 m² e certa disponibilidade para cuidar do plantio. “Iremos avaliar qual espécie poderá ser plantada avaliando as possibilidades do agricultor”, explica Melegari. A meta do projeto é reunir 10 agricultores, com a ideia de dobrar este número.





ENCONTRO NA EXPOLONDRINA





Para divulgar e reunir pessoas interessadas no projeto, acontecerá o 1º Encontro para o Desenvolvimento do Setor de Plantas Ornamentais do Norte do Paraná no dia 8 de abril, durante as atividades da Expolondrina.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: