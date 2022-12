Projeto de Lei que libera venda de bebida alcoólica em feiras fica para 2023

Autor do projeto de lei que pretende liberar a venda de bebidas alcoólicas nas feiras de Londrina no período das 8h às 22h – respeitando a lei seca municipal -, o vereador Matheus Thum (PP) afirmou que atendeu o pedido do representante dos feirantes, que solicitaram 180 dias de suspensão, e deverá pautar a iniciativa somente no ano que vem. Ele já havia retirado de pauta até 16 de dezembro.





O parlamentar destacou que sugeriu a alteração no Código de Posturas do Município a pedido da própria categoria.





“Os feirantes nos procuram porque hoje já existe quem vende, mas de maneira irregular, sem expor o produto. Conversei com o representante das feiras livres (Silvio Costa), na época, e ele defendeu em audiência pública o projeto. Posteriormente conversamos para fazer readequações, porque existe uma preocupação de algumas pessoas em relação ao consumo”, destacou.

Thum informou que o foco do projeto não são as feiras livres, que acontecem pela manhã, mas as feiras do período que vai do final da tarde até a noite, a chamada feira da lua.





“Nas feiras livres, por exemplo, poderia ter a venda do produto artesanal para o cliente levar para a casa”, ponderou.





A legislação atual não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas feiras, apenas a comercialização.





