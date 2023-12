Projeto Ópera Viva promove mais um concerto no Villa Rica nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (6), o projeto Ópera Viva volta ao palco do Espaço Cultural Villa Rica com vozes raras do mundo da ópera.





O concerto, às 20h, traz vozes graves como contralto e baixo profundo, difíceis de serem encontradas no mundo todo, através de Anderson Barbosa e Nathália Serrano que vão apresentar um repertório variado de Wagner a Händel, Rachmaninov a Spirituals.

A dupla vai cantar em russo, francês, italiano, inglês e alemão, acompanhados por Ana Paula Miqueletti ao piano.





Em todos os concertos do Ópera Viva, as músicas são contextualizadas e legendadas com o objetivo de democratizar o conhecimento e o interesse pelo gênero musical.

O projeto, que estreou este ano em Londrina, traz ainda uma plataforma sobre ópera com conteúdo exclusivo sobre o gênero musical que atrai a atenção de um públicvo especializado, mas está sendo popularizado através de programas como esse que o público londrinense vem acompanhando.







Por um valor mensal de R$ 29,90, o assinante tem acesso à vídeos e conteúdo para se aprimorar no universo da ópera. Para saber mais, basta acessar o link Ópera Viva.





