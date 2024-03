Quarta-feira deve ter muita nebulosidade e temperaturas amenas em Londrina

ventos em superfície transportam a umidade do Oceano, derrubando as temperaturas e causando o aumento de nuvens na região Norte do Paraná.

Esta quarta-feira (27) deve ter muita nebulosidade em Londrina. Além disso, os





Para os próximos dias, as temperaturas devem permanecer baixas e com pouca possibilidade de calor intenso. De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), os riscos de temporais e chuvas fortes como os registrados na semana passada são baixos.

A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira foi de 19°C pela manhã e a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde.