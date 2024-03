Escada rolante do Terminal Central de Londrina não está funcionando

A cena parece repetida, mas faz parte de um problema que virou rotina no Terminal Central de Londrina. Mais uma vez, a escala rolante está sem funcionar.





O equipamento estragado está localizado no primeiro lance de degraus de quem sobe do piso inferior para o do meio. A situação está perdurando desde o final de semana, segundo funcionários do lugar.

Uma dificuldade a mais para quem depende do transporte coletivo, principalmente os idosos.





“Os degraus são mais altos se comparado como uma escadaria comum, por isso, demanda mais esforço de quem é de idade. É difícil subir, fora o risco de cair aqui, se machucar. Além disso, ficamos até com falta de ar. É muito ruim”, lamentou a aposentada Geralda Vieira.





O estado precário das escadas é alvo de reclamação dos usuários. “Praticamente todo o mês essas escadas dão problema. Tem vez que é um lance, tem outra vez que são dois. Isso é falta de respeito com quem paga o valor da passagem, que não é barato. Cada hora existe uma desculpa, fora o tempo que demora para consertar”, criticou o autônomo João Xavier. A tarifa está em R$ 5,75.







