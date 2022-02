Quinta-feira tem previsão de tempo abafado e possibilidade de chuva em Londrina

Londrina deve ter uma quinta-feira (17) de calor e tempo abafado, com chances de chuva para o período da tarde, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o instituto, a temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 16,7ºC, enquanto a máxima pode atingir os 31ºC. O calor e a alta umidade relativa do ar - próxima dos 60% - favorecem a formação de nuvens de chuva para a parte da tarde.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Com as leves precipitações desta quarta-feira (16), o acumulado de chuvas em fevereiro chegou a 77,8 mm. De acordo com o IDR-PR, o esperado para o mês na região é de 187 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.