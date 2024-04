Empresa pede mais tempo para concluir trincheira da Avenida Rio Branco, em Londrina

O que grande parte da população londrinense esperava aconteceu. A uma semana da data de entrega da trincheira da avenida Leste-Oeste, no cruzamento com a Rio Branco, na área central, a empresa responsável pediu mais tempo à prefeitura. A solicitação é para que as obras durem mais dois meses, ou seja, até o final de junho. Assim como das outras vezes, a empreiteira – que tem sede em Curitiba – apresentou uma série de argumentos para ganhar prazo.





Entre os apontamentos da terceirizada estão as chuvas de fevereiro, março e abril, que segundo exposto ao município, “foram maior que as médias históricas”. No documento, que a FOLHA teve acesso, a empreiteira também indicou que encontrou “materiais com maior resistência durantes as escavações da trincheira, não previstos nas sondagens, situação que perdurou até o término dessas escavações” e “após a celebração do último aditivo de prorrogação de prazo”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A empresa ainda afirmou que houve alteração no projeto de pavimento rígido, o que adicionou “serviços no escopo da contratada como reforço do subleito em rachão, aumento do volume do concreto e das armações, entre outros”. O ofício da construtora foi enviado ao secretário municipal de Obras e Pavimentação. A reportagem procurou, mas não conseguiu contato com João Verçosa até a finalização da matéria.







CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA