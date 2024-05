Defesa Civil de Londrina disponibiliza pontos de arrecadação para o Rio Grande do Sul

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Londrina, deu início a uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.





O objetivo é contar com a solidariedade dos londrinenses para ajudar as famílias afetadas que no momento precisam de todo tipo de ajuda humanitária.



As pessoas que puderem contribuir poderão levar, mantimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene, água potável, produtos de higiene pessoal aos pontos de arrecadação. As doações podem ser feitas pessoalmente até a próxima quarta-feira, dia 8 de maio.







Ao todo a Defesa Civil Municipal disponibilizou três pontos para a entrega dos donativos: a sede administrativa da Guarda Municipal, localizada na rua Joaquim de Matos Barreto, 333, às margens do Lago Igapó 2 e a base operacional do órgão, situada na rua São Jerônimo, esquina com a avenida Jorge Casoni podem receber doações a qualquer hora do dia.





Já o terceiro ponto, a Base Móvel da GM, ônibus caracterizado que atua diariamente no Calçadão, na esquina das avenidas Paraná e São Paulo, estará no local das 7h às 18h.





