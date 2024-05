Londrinenses comparecem aos postos de saúde para se vacinar contra a gripe

O anúncio da ampliação da vacina contra a gripe em Londrina a partir deste sábado (4) levou centenas de famílias a comparecerem às UBS (Unidades Básicas de Saúde) indicadas para o atendimento.





São elas: Armindo Guazzi Giovane Lunardelli, Parque Guanabara Dr. Ibrahim Soubhia e Dr. Carlos da Costa Branco, popularmente chamado de Alvorada.

Deste modo, há alternativas para a população nas regiões leste, sul e oeste, respectivamente. O atendimento exclusivo para a vacinação contra a gripe segue até as 18h e, para realizar a imunização não há necessidade de agendamento e nem da carteira de vacinação.





A apresentação de um documento pessoal é o suficiente e gera protocolo do atendimento e comprovante da vacina.

Vizinhas ao posto Alvorada, as irmãs Odete Doniak e Tereza Doniak se programaram para estar na unidade na primeira hora do atendimento.





"Todas as vacinas em dia sempre", conta Odete, servidora pública aposentada. Dispostas e com trajes coloridos, consideram a vacinação um cuidado que todos devem ter com prol do coletivo. "Nos aprontamos felizes como se fosse um passeio e estamos com todas as vacinas em dia", contam.

Cercada pelos cuidados da família, Ignez Liberatti também foi das primeiras a entrar no posto para a imunização anual. Sua nora, Cristina Liberatti entende que a ampliação para mais pessoas seja uma decisão assertiva dos agentes de saúde e isso promove mais segurança a toda a população.





"Não medimos esforços e ela sempre foi muito disciplinada. Natural de Itápolis, no estado de São Paulo, Liberatti mora no jardim Alvorada e faz questão de contar os anos de vida.





"Estou com 92 anos de idade. Não tem segredo, mas acredito que coisas boas como a caminhada, a alimentação e o amor da família me fazem estar bem e eu me sinto uma pessoa realmente privilegiada", comemora.





