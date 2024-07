Reabertura de cartórios na área urbana de Londrina deve gerar empregos e agilizar atendimento

Com a aprovação na segunda-feira (15) do projeto de lei que permite a reabertura de sete cartórios distritais na área urbana de Londrina, a tendência é que a matéria seja sancionada nos próximos dias pelo governador Ratinho Junior (PSD), já garantindo o funcionamento dos tabelionatos em várias regiões da cidade.





A aprovação da matéria, enviada à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná), foi comemorada por cartorários que hoje estão nos distritos londrinenses. Eles argumentam que a medida vai atender melhor à demanda da cidade e deve gerar empregos com a recontratação de funcionários. A oferta de serviços nos distritos, garantem, não será afetada.

O agente delegado do 9° Tabelionato de Notas de Maravilha, Octávio Cesário Pereira Neto, afirma que os cartórios firmaram compromisso de manter um canal de comunicação - provavelmente através dos subprefeitos - para o atendimento nas localidades. Hoje, muitos dos serviços são digitais.





“Com relação ao serviço que será prestado daqui para a frente, com 14 ao invés de sete tabelionatos [na área urbana], sem dúvida nenhuma vai desafogar, porque tem uma demanda reprimida e que vem crescendo cada vez mais”, afirma.





A distribuição dos cartórios em Londrina consta em um esboço feito pelo TJ, que identificou as áreas que devem ser ocupadas. A princípio, haverá um cartório na região do Centro Cívico, dois na zona norte, um nas proximidades do Estádio do Café, um próximo ao Aeroporto de Londrina, um no Jardim Bandeirantes e outro na Gleba Palhano.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: