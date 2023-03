Receptividade e acolhimento são os pontos mais fortes de Londrina, mostra pesquisa

O Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) divulgou, nesta sexta-feira (17), os resultados da pesquisa que realizou com o objetivo de obter dados sobre a percepção da população em relação aos pontos fortes de Londrina.





Promovido em comemoração ao aniversário de 30 anos do Ippul, o levantamento foi conduzido através de um questionário on-line, que pôde ser acessado entre 23 de fevereiro e 8 de março. Para ajudar a divulgar a iniciativa, o Instituto produziu um vídeo, que foi publicado em seu canal do YouTube.



Publicidade

Publicidade





O presidente do Ippul, Tadeu Felismino, afirmou que os dados obtidos através da pesquisa vão embasar alguns dos projetos que o órgão está desenvolvendo.





“Uma dessas ações, a pedido do prefeito, é a elaboração de totens que pretendemos colocar nas principais entradas da cidade. E faremos outros projetos, inclusive com as informações do Fórum Desenvolve Londrina, que tem realizado, anualmente, um importante trabalho de atualização da autoimagem do londrinense e da cidade de Londrina”, disse.

Publicidade





RESULTADOS





No total, 635 indivíduos responderam ao questionário, que consistiu em quatro questões objetivas e duas questões abertas, e abordou as impressões da comunidade sobre as áreas social, econômica e ambiental.

Publicidade





Pessoas de todas as regiões da cidade participaram do levantamento, sendo que a maioria das respostas foi fornecida por cidadãos localizados no Centro e na Gleba Palhano.





No que diz respeito à escolaridade, 87% das respostas vieram de indivíduos com graduação ou pós-graduação, e a faixa etária mais frequente foi a de 31 a 50 anos, na qual se encontram 48% dos participantes.

Publicidade





De acordo com 279 cidadãos, o termo “pé vermelho” é o que melhor representa a identidade da cidade, seguido de perto por “Pequena Londres”, que foi escolhida por 236 participantes.





Através de uma questão aberta em que os participantes puderam inserir suas próprias respostas, foi constatado que as palavras mais associadas a Londrina são “acolhedora”, “polo universitário”, “inovação” e “empreendedora”, entre outros termos citados.

Publicidade





Para a maioria das pessoas que responderam ao questionário (51%), Londrina é uma cidade com boa recepção e acolhimento, e 34% consideram que o município é muito acolhedor e os visitantes e migrantes/imigrantes se impressionam com isso.





No que se refere à área de ciência e tecnologia, 47% dos respondentes consideram que o município busca novas possibilidades em inovação e tecnologia, enquanto 15% acreditam que a cidade é muito inovadora e tem buscado um grande destaque neste tema.

Publicidade





Já para 27% da população consultada, Londrina ainda oferece pouca inovação.





A maioria dos consultados acredita que o município conta com boas riquezas ambientais (46%) ou tem muitas riquezas ambientais e os visitantes se impressionam com isso (15%). Porém, 25% dos participantes consideram que a cidade oferece poucas opções ambientais e 14% entendem que Londrina não é uma cidade que se preocupa com as riquezas ambientais.





Nesta última seção, as pessoas que acessaram o questionário tiveram a oportunidade de responder a uma questão aberta, em que eram convidados a citar os principais aspectos relativos à identidade e qualidades da cidade.





As palavras mais mencionadas foram “riqueza ambiental”, “riqueza histórico-cultural”, “economia”, “tecnologia”, “centro esportivo” e “turismo rural”.