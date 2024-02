Recital do projeto “Ópera, por que não?” acontece neste sábado em Londrina

Graças à iniciativa de formação de público para a arte do canto lírico, o projeto “Ópera, por que não?”, levará apresentações de artistas para a população paranaense. O primeiro encontro acontece neste sábado (03), no Sesc Cadeião, em Londrina, às 10 horas.







Com entrada gratuita e classificação livre, o recital contará com cantoras líricas selecionadas pelo projeto, acompanhadas pelo pianista Matheus Alborghetti.

Os presentes ainda poderão participar de uma visita guiada ao Museu do Café, que oferece uma experiência imersiva na história cafeeira enquanto patrimônio cultural da Cidade.





Com uma proposta considerada grandiosa, a iniciativa vislumbra levar a arte da lírica para todos, criando um verdadeiro corredor de ópera entre Londrina e Maringá. O edital segue aberto no site da Associação de Cultura Italiana I Bravissimi.

Aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, capitaneado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Paraná, conta com o patrocínio da COPEL – Companhia Paranaense de Energia.





DESMISTIFICACAÇÃO DO CANTO LÍRICO



A proposta pedagógica divide o processo formativo em dois programas: um para cantores líricos e outro para pianistas correpetidores (instrumentistas especializados em acompanhar atividades docentes, principalmente no estudo do canto lírico e da regência).





Ao todo, serão seis módulos de ensino, mais um módulo especial de montagem de espetáculo, oferecidos, no total, para 30 alunos regulares (20 cantores e 10 pianistas) e para até 15 ouvintes (10 cantores e 05 pianistas). Todos os selecionados participarão de forma gratuita, pois o curso será inteiramente fornecido pelo projeto.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: