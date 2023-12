Restaurante Popular de Londrina divulga cardápio na semana do Natal

O Restaurante Popular de Londrina divulga o cardápio na semana do Natal. Nesta quinta-feira (21), será servido arroz branco, feijão, linguiça assada, quirera, beterraba cozida e melancia. Na sexta-feira (22), o cardápio terá arroz branco, feijão, frango assado, creme de milho, repolho com abacaxi e gelatina colorida.







O cardápio foi divulgado no Instagram da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

De acordo com a diretora de abastecimento da secretaria, Amanda Costa, o restaurante é um programa ligado a esta pasta, que compõe ações de promoção de Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, uma vez que fornece refeições com valores nutricionais adequados, balanceados, e com qualidade, a um custo acessível.





A população de baixa renda é o público alvo, porém o restaurante fica aberto à população em geral.





“As refeições servidas são elaboradas por nutricionistas, contribuindo para a prevenção e o combate a uma série de problemas relacionados à alimentação inadequada, como a desnutrição, obesidade, diabetes e hipertensão. Cada bandeja é uma combinação de seis preparações, totalizando cerca de 1.400 Kcal. Você encontra um prato proteico, com arroz, feijão, guarnição, saladas variadas e frutas da época para sobremesa. Uma refeição completa para cuidar da saúde e bem-estar das pessoas”, detalhou.







