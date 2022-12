Restaurante Universitário da UEL altera atendimento a partir da próxima segunda

O RU (Restaurante Universitário) da UEL definiu novos horários para atendimento em razão dos recessos acadêmico e administrativo. Até a próxima sexta-feira (9), o serviço segue normal, tanto no almoço quanto no jantar. Já a partir da próxima segunda-feira (12) até o dia 21 de dezembro, o RU passa a atender apenas no almoço, em horário diferenciado: das 11h às 13h.





De 22 de dezembro a 10 de janeiro, o restaurante estará fechado. O atendimento será retomado no dia 11 (quarta-feira), apenas no almoço, das 11h às 13h. Com a volta das aulas no dia 23 de janeiro (segunda-feira), o RU volta a atender em horário normal, com almoço servido das 11h às 14h e jantar das 17h30 às 19h30. Confira o cardápio do restaurante para esta semana.