Riqueza gastronômica é marca registrada da ExpoLondrina 2024

Todo mundo conhece a ExpoLondrina pelos shows com grandes nomes do sertanejo, pelos leiões agropecuários que movimentam milhões em negócios, mas tem algo no evento que embala a memória afetiva: as comidas.





A diversidade de sabores em cada canto da grande festa do agronegócio faz sucesso, ao trazer uma pluralidade de alimentos e, principalmente, culturas.

Na famosa “Feira dos sabores” é possível viajar o mundo através da comida.





No espaço, encontramos desde produtos típicos brasileiros, como balas baianas, quanto alimentos de outros países, como os doces marroquinos.

“Esses doces são uma receita que a gente tem lá (no Marrocos), e nós os adaptamos com os ingredientes que tem aqui no Brasil”, conta Youssef Faouzi, de 39 anos, que é expositor da franquia Caravana dos Marrocos. Alguns ingredientes são trazidos também do Oriente Médio para manter certa fidelidade às receitas originais.







Já para quem prefere algo mais regional, também vai encontrar várias opções. Londrina, considerada a capital do café, em seus primórdios, não abandona os sabores desse grão. Um dos estandes de sabores na Expô representa essa paixão e traz a cultura cafeeira, mas de uma forma diferente, é o Café Caramelo, que está há quatro anos fazendo parte da exposição.







Os principais produtos vendidos por eles são os cremes de café. "É quase igual a um capuccino, só que não tem chocolate, não tem conservante, estabilizante, sódio, ou gordura trans, é natural (...). A gente tem o capuccino de maracujá, de nozes e de pistache, que é a novidade para a exposição deste ano”, afirma Evandro Domingos, londrinense que aderiu à franquia há alguns anos.







