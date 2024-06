Roda de conversa em Londrina debate dependência emocional e relacionamentos abusivos

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) promove nesta quarta-feira (12), às 14h, uma roda de conversa sobre o tema “Dependência Emocional e Relacionamentos Abusivos”.





Alusiva ao Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, a atividade é gratuita e será realizada no Centro de Oficinas para as Mulheres (COM), que fica na Rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara.

Podem participar mulheres com idade a partir de 18 anos que morem na área urbana e nos distritos rurais de Londrina, e as inscrições devem ser feitas através do número de WhatsApp (43) 99945-0056.





A mediadora da roda de conversa será a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo.

