Rodoviária de Londrina: 60 mil pessoas devem passar nas comemorações de Réveillon e Ano Novo

Cerca de 60 mil passageiros devem passar pela rodoviária de Londrina entre esta quarta-feira (27) e a próxima terça-feira (2), intervalo que compreende as comemorações de Réveillon e Ano Novo, segundo a Superintendência TRL (Terminal Rodoviário de Londrina), administrado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





Ainda segundo informações das empresas de transporte, somente os embarques devem chegar a 20 mil operações. De acordo com as concessionárias, boa parte dos 250 ônibus extras a serem utilizados para atender ao aumento da demanda tem como destino as cidades de São Paulo, Santos, Curitiba, Foz do Iguaçu, Balneário Camboriú, Itapema e Florianópolis.

Para se ter uma viagem de final de ano tranquila, o Superintendente da rodoviária, Sandro Neves, orienta que os passageiros tenham cuidado com as bagagens, que devem ser mantidas sempre por perto ou levadas ao setor de guarda-volumes, sempre que necessário, para evitar furtos e extravios.





Além disso, orienta que se chegue às plataformas com antecedência em relação aos horários de partidas, considerando a possibilidade de tráfego lento nas vias próximas à rodoviária em determinados períodos, também é importante.

Para agilizar o acesso aos ônibus, outra dica é manter em mãos as passagens e um documento pessoal com foto. “Lembrando que adolescentes menores de 16 anos, quando desacompanhados dos responsáveis, só podem viajar mediante apresentação de autorização expedida em cartório”, adverte Neves.





Natal

O superintendente observa que a expectativa de movimentação para os próximos dias é semelhante à projetada para as festividades natalinas, quando a diferença entre o volume esperado de passageiros e a quantidade efetivamente registrada ultrapassou as 6,5 mil passagens.





Na ocasião, foram contabilizados 21.221 embarques; 19.400 desembarques; 25 mil operações de trânsito e outras 1.051 de turismo, totalizando 66.672 viajantes – marca acima das 60 mil pessoas inicialmente previstas e um acréscimo quase 71% superior à média diária de usuários computada nas demais épocas do ano.





Nestes dias de grande movimento, a segurança no local tem sido reforçada pela GM (Guarda Municipal), enquanto a fiscalização do trânsito está a cargo dos agentes da CMTU. Mais informações sobre a rodoviária podem ser obtidas pelo telefone (43) 3372-1800 ou, ainda, no site do Terminal.