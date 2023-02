Rodoviária de Londrina espera movimento 15% maior durante o Carnaval

Aproximadamente 39 mil passageiros devem utilizar o TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) durante o Carnaval, entre sexta-feira (17) e a Quarta-feira de Cinzas (22).





A estimativa representa um acréscimo de 15% na movimentação da rodoviária em relação a dias considerados normais, quando uma média de 5.660 pessoas/dia circula pelo local.

Os destinos mais procurados por quem deixará a cidade para curtir a folia ou descansar são a capital paulista, Curitiba, Santos, Rio de Janeiro e municípios do litoral catarinense. De acordo com as concessionárias de transporte, cerca de 300 ônibus extras serão destinados para suprir o aumento da demanda.





Para as operações de embarque, os períodos de maior movimento devem ser registrados na sexta (17) e segunda-feira (21). Já os desembarques devem agitar o saguão do TRL com mais intensidade no sábado (18) e na quarta-feira (22).

Para dar suporte ao incremento no número de viajantes, a superintendência da rodoviária solicitou reforço da GM (Guarda Municipal) no patrulhamento de segurança. Também requisitou a atuação dos agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) na orientação do tráfego.





Para evitar transtornos antes das viagens, a orientação é que os passageiros cheguem às plataformas de embarque com antecedência, considerando a possibilidade de congestionamentos nas vias próximas em determinados horários.





Outra dica é portar documento pessoal com foto, bem como fazer a identificação de bagagens, que devem ser mantidas sempre por perto ou levadas ao guarda-volumes quando necessário. É aconselhada ainda a utilização de máscaras durante os deslocamentos, para evitar a contaminação pela covid-19.