Rodoviária de Londrina espera movimento 30% maior de passageiros no feriado da Independência

Mais de 31.260 pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina entre sexta-feira (3) e a próxima quarta (8), conforme estimativa da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). A estimativa de movimentação representa um acréscimo de cerca de 30% em relação à soma da média diária de passageiros registrada no mesmo período em agosto.

Conforme a CMTU, o aumento se deve ao feriado da Independência, no dia 7 de setembro, que neste ano cai na terça-feira e pode ampliar o período de descanso. Para atender ao crescimento da demanda, aproximadamente 140 ônibus extras serão colocados à disposição dos usuários, segundo informações das concessionárias que operam na rodoviária.





O segundo dia com mais embarques deve ser registrado na terça, enquanto a maior parte dos desembarques é esperada para as manhãs de sábado (4) e quarta-feira (8). Os destinos mais procurados por quem deixa a cidade pelo TRL, ainda de acordo com as empresas de transporte, é a capital paulista; Curitiba; Ribeirão Preto; Campinas; Santos; São José do Rio Preto e o litoral catarinense.

Diante da pandemia, a superintendência do local destaca que está cumprindo todas as medidas de contenção e enfrentamento ao coronavírus. “Há dispensers de álcool em gel distribuídos pelas instalações, é pedido distanciamento social, o uso da máscara é obrigatório e estamos aferindo a temperatura dos viajantes na entrada do terminal e dos ônibus. Além disso, as equipes de limpeza estão a postos para a higienização de superfícies e áreas de contato”, reforça Sandro Neves.

O superintendente da rodoviária ressalta que, para garantir a tranquilidade das operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo, foi solicitado à Guarda Municipal (GM) reforço no patrulhamento. O controle e a fiscalização do trânsito nas imediações do TRL, por sua vez, ficarão a cargo dos agentes da CMTU.