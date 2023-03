Ruas do jardim Perobal, na Zona Sul, serão prolongadas e terão galerias reforçadas

Duas ruas do jardim Perobal, na zona sul de Londrina, deverão ser prolongadas pela Prefeitura nos próximos meses.





O município publicou a licitação para contratar uma empresa visando a construção de asfalto, calçada e reforço da rede de galerias pluviais das ruas Sirso Pedro da Silva e Leonides Ferreira, que são paralelas, criando – no total - cerca de 80 metros a mais de pavimentação.

Publicidade

Publicidade





O edital prevê um investimento de até R$ 666 mil, com prazo de término após início dos trabalhos de quatro meses. Os interessados devem apresentar as propostas até cinco de abril.





De acordo com a secretaria municipal de Obras e Pavimentação, as intervenções fazem parte de um conjunto de ações no bairro, que antigamente registrava diversos problemas com enchentes.





O novo sistema de captação e drenagem de águas pluviais, por exemplo, foi entregue no primeiro semestre do ano passado e contou com a construção de 1.500 metros de tubulação subterrânea em um trajeto de quase 600 metros.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: