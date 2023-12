Ruas próximas ao Lago Igapó II têm mudanças de sentido e interdições a partir desta quinta-feira

Com o objetivo de desafogar o tráfego na região do Igapó 2 (região central), palco principal da programação de Natal em Londrina, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promoveu mudanças nas ruas Tijuca e Professor Joaquim de Matos Barreto, situadas no Parque do Lago Juliana, nas proximidades da avenida Higienópolis.







Nesta quinta-feira (5), a circulação de veículos na rua Tijuca – que até então funcionava em mão dupla – passou a operar somente em sentido único, da Higienópolis em direção ao lago. A sinalização do local começou a ser alterada ainda na parte da manhã.

A rua Professor Joaquim de Matos Barreto, por sua vez, não chegou a receber modificações de placas e demarcações no asfalto. No entanto, desde a última quinta-feira (30), a área tem sido interditada para condutores das 17h à meia-noite.







O fechamento, previsto para ocorrer até o dia 12 de janeiro, sempre de segunda a sábado, visa garantir a mobilidade dos praticantes de atividade física e do público interessado em conferir de perto a árvore tecnológica de 27 metros de altura, formada por placas de LED, montada sobre as águas do espaço de lazer.





