Sábado de chuva e máxima de 17ºC em Londrina

O sábado (24) deve ser de tempo instável em todo o Paraná, em virtude da presença de um sistema frontal, segundo informações do Simepar ( Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





De acordo com o meteorologista Samuel Braun, no norte e noroeste ocorrem as precipitações mais fortes, acompanhadas por descargas atmosféricas em vários pontos. Entre o oeste, sudoeste e o sul paranaense está mais frio, com temperaturas mínimas registradas abaixo dos 10°C.

Deve chover durante parte da manhã e tarde em vários setores, com pouca variação das temperaturas. Tempestades podem ocorrer de forma pontual, com descargas atmosféricas associadas.



À noite, ainda deve chover principalmente no leste (RMC - região metropolitana de Curitiba/litoral), centro e em parte do norte. Nas demais regiões, o destaque é para o forte resfriamento previsto, em função do avanço da massa de ar polar. E a presença de vento aumenta a sensação de frio.





Em Londrina, o dia chuvoso teve temperatura mínima de 13ºC e máxima de 17ºC.

No domingo (25), o eixo da frente fria tende a se afastar para o Sudeste do Brasil. Assim, no Paraná deve predominar uma massa de ar frio, inclusive com possibilidade de geadas fracas em parte do oeste, sudoeste e centro-sul. O Vento predomina de sul/sudoeste e aumenta bastante a sensação de frio em todos os setores. A partir da noite, o resfriamento deve ser intenso.







A mínima em Londrina deve ser de 9ºC e máxima de 20ºC.