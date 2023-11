Santuário de Londrina terá apresentações culturais gratuitas com grupos musicais e repertório natalino

No dia 13 de dezembro, a partir das 20h, é a vez do Grupo Vocal Entre Nós, coordenado pela cantora especialista em regência, Monique Kodama, que acaba de voltar de um intercâmbio na Finlândia. Criado em 2010 como extensão do curso de Música da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o grupo ganhou os palcos e se transformou, integrando música e teatro em com mais de cinco espetáculos cênico-musicais. No repertório do Santuário, canções como Em vez de Renas (Samuel Kerr), Somewhere in my memory (John Williams), Fum Fum Fum (música tradicional Catalã) e Carol of the bells (Mykola Dmytrovych Leontovych, da Ucrânia).



No encerramento da Novena de Natal, no dia 22 de dezembro, a partir das 20h, quem se apresenta é o Entrelaços Duo, formado por Ellen Giroti (vocal) e Thiago Machado Garcia (vocal e violão). Hoje casal, Ellen e Thiago se conheceram há 13 anos e cantam juntos antes mesmo de começarem a namorar. Especialistas em tocar em momentos especiais, como celebrações de casamento, com singularidade e significado, o duo preparou um especial de Natal para a apresentação, um repertório que passa pelos clássicos de Natal nacionais e internacionais, como Jingle Bell Rock, Happy Xmas e Bate O Sino.