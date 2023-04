Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá confissões na Sexta-feira Santa

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, realizará atendimento de confissões na Sexta-feira Santa, pela manhã. O espaço também receberá padres da Arquidiocese de Londrina que atenderão confissões entre as 8h30 e 11h. A atividade visa atender aos fieis católicos que não tiveram tempo de se confessar antes da Páscoa.





“Como Santuário, queremos proporcionar o máximo de atendimento às pessoas. E como Casa da Mãe Padroeira, estamos à disposição para receber católicos da Arquidiocese toda”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. De acordo com ele, o Santuário tem atendimentos diários do sacramento da confissão, com padres que se revezam ao longo da semana. “Também teremos na Sexta-feira Santa, que antecede a maior festa do catolicismo, que é a Páscoa, a ressurreição de Cristo”, ressalta.





Além do atendimento de confissões, a Sexta-feira Santa no Santuário terá adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 9h, será realizada a Via Sacra apresentada pelas crianças da catequese, nas ruas próximas ao Santuário. Às 15h inicia-se a celebração do martírio de Cristo, sua paixão e morte na cruz. Depois dessa celebração, o Santuário realiza a procissão de Jesus morto e de Nossa Senhora das Dores. “Apesar de tudo, não é um dia de luto. Ao contrário, é dia de celebrar o calvário do Senhor, fonte de nossa salvação”, ressalta o padre Rodolfo.