Bacia do Tibagi sofre com efeitos climáticos, diz pesquisadora da UEL

O estudo demonstrou ainda que a temperatura aumentou em toda a área da bacia. Entre 1976 e 2021 houve um acréscimo de quase 2,5 ºC, segundo a pesquisadora, com destaque para a região do Baixo Tibagi, no Norte do Paraná.

Segundo Ana Karlla, nesta fase da pesquisa já dá para afirmar que Primeiro de Maio, Assaí e Londrina (municípios compreendidos no Baixo Tibagi) sofrem os efeitos da chamada evapotranspiração (demanda atmosférica por água), o que significa que setores como a agricultura precisarão de suprimento de água de forma crescente, caso contrário, sofrerão com maior rigor os efeitos das secas, com redução no rendimento da atividade agrícola.

Símbolo da tragédia no Rio Grande do Sul, cavalo Caramelo supera desidratação, mas segue abaixo do peso

Governo Lula vai comprar imóveis no Rio Grande do Sul para dar a desabrigados

Enquanto o Brasil assiste assustado às consequências das cheias provocadas por chuvas surpreendentes no Rio Grande do Sul, é fundamental, para pesquisadores da área, atentar-se para possíveis efeitos de secas e inundações prolongadas, que podem trazer danos ambientais, sociais e econômicos em todas as regiões brasileiras.

Uma pesquisa desenvolvida pela doutoranda do PPGel (Programa de Pós-graduação em Geografia) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) traz fatos novos sobre a adoção de ações sustentáveis para a preservação das águas e da vida do Rio Tibagi, e de toda a bacia hidrográfica, que sofre impactos com a crescente intensidade de fenômenos climáticos.





A UEL tem grande tradição em estudos sobre o Tibagi, envolvendo pesquisadores de várias áreas que se dedicam a verificar desde qualidade de água, impactos ambientais, bem como a fauna e flora existente. A importância em pesquisar essa área está relacionada às dimensões espaciais.

Publicidade





A bacia tem aproximadamente 25 mil km² de área de drenagem e representa cerca de 13% do território do Paraná, onde se desenvolvem atividades como agricultura, pecuária, mineração e aquicultura. A região se localiza na porção Centro-Leste do estado, envolvendo 49 municípios, onde moram 2,1 milhões de habitantes, de acordo com os dados do IBGE (2022).





Confira os principais trechos da entrevista com a pesquisadora Ana Karlla Penna Rocha.

Publicidade





Agência UEL – Nessa fase da pesquisa é possível mensurar quais os impactos ambientais causados por fenômenos climáticos recentes em toda a extensão da bacia do Tibagi?







Ana Karlla – Sim. Há uma maior percepção na ocorrência, frequência e intensidade de eventos extremos, a exemplo de secas, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra e ondas de calor. Esses acontecimentos resultam em perdas econômicas, ecológicas e sociais.

Publicidade





Existe alguma área geográfica que merece maior atenção pelos graves prejuízos?

Publicidade





Por meio da pesquisa é possível observar que há uma tendência crescente espaço-temporal da temperatura do ar e evapotranspiração (demanda atmosférica por água) em todos os municípios analisados. As localidades com o maior incremento da evapotranspiração foram Primeiro de Maio, Assaí e Londrina (compreendidas no Baixo Tibagi), o que significa que setores como a agricultura precisarão de suprimento de água de forma crescente, caso contrário, sofrerão com maior rigor os efeitos das secas, como redução no rendimento agrícola. Quanto à temperatura média do ar, de 1976 a 2021 houve um acréscimo de quase 2,5 ºC em toda a bacia, com destaque para os mesmos municípios anteriores.





Sobre a precipitação pluviométrica, o comportamento das chuvas não foi uniforme nas diferentes localidades estudadas. Enquanto alguns municípios (Tibagi e Piraí do Sul) apresentaram tendência no aumento das chuvas de até 6 mm/ano, outros demonstraram redução, como é o caso de Primeiro de Maio, com os mesmos 6 mm/ano. Além disto, foi identificado uma forte correlação positiva entre os índices pluviométricos e ocorrência de eventos extremos, ou seja, quanto maior o volume de chuva, maior o número de pessoas afetadas.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.