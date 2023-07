Secretaria aguarda correções em projeto para autorizar obras no Aeroporto de Londrina

A Secretaria Municipal de Obras aguarda as correções no projeto de modernização do Aeroporto Governador José Richa para emitir o alvará de autorização das obras. A CCR Aeroportos, que desde março de 2022 administra o terminal aeroportuário de Londrina, prevê um conjunto de obras que, após concluídas, deverão triplicar a capacidade do aeroporto. Entre elas, estão a ampliação da área destinada a passageiros, extensão do pátio de manobra das aeronaves e a instalação do ILS (Instrument Landing System ou Sistema de Pouso por Instrumento, em português) e ALS (Sistema de Luzes de Aproximação), tecnologias de auxílio a pousos.





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, publicou neste domingo (9), em suas redes sociais, imagens de como deverá ficar o Aeroporto de Londrina após a reforma. Segundo ele, todos os projetos estão prontos e protocolados na prefeitura e agora, seguem para análise da Secretaria Municipal de Obras e quando tudo estiver correto, será emitido o alvará para início imediato dos trabalhos. O secretário da pasta, João Verçosa, informou que aguarda o envio das correções necessárias pelo escritório de arquitetura contratado pela CCR Aeroportos para autorizar a execução do projeto.

