Mês das mães tem feira de empreendedorismo e cursos qualificação em Londrina

"O objetivo das ações é homenagear e fortalecer as mulheres que dedicam suas vidas à maternidade. As atividades abrangem as áreas de gastronomia, empreendedorismo e bem-estar, proporcionando momentos de valorização para todas as participantes", informou a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo.

A SMPM (Secretaria Municipal de Política para Mulheres) de Londrina promove o "Mês das Mães", programa que leva ações voltadas a mulheres com idade a partir de 18 anos, e incluem oficinas, cursos e palestras, todos gratuitos.

FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA



O evento contará com produtos de vestuário, artes em crochê, cosméticos e alimentos, além da apresentação das alunas da Oficina de Coro Cênico.

Um dos destaques da programação é a "Feira da mulher empreendedora", exposição que é uma oportunidade para o público adquirir os produtos desenvolvidos por empreendedoras de Londrina, incentivando as mulheres a continuar com pequenos negócios.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO







Além da feira, diversos cursos de qualificações gratuitos serão ofertados a população durante o mês de maio.





Alguns deles já estão com inscrições abertas, como o, "Técnica para Camareira em Meio de Hospedagem", "Primeiro socorros em bebês e crianças", "Culinária Brasileira", e "Qualidade no atendimento ao Turista".

Além dos citados, outras atividades farão parte da programação de maio e podem ser conferidos através do link: https://portal.londrina.pr.gov.br/eventos-sec-mulher.





APOIO PSICOLÓGICO

O projeto “Apoio Psicológico às Mulheres: Ansiedade e Culpa Materna” promove atividades em grupo e dinâmicas de troca de experiências entre as participantes para abordar o chamado período perinatal, que vai desde a gestação até o pós-parto, quando o corpo da mãe passa pelos processos fisiológicos para retornar ao que era antes da gestação.





As atividades acontecem quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 14h, desde o dia 13 de março, e as inscrições podem ser feita por meio do WhatsApp: (43) 99945-0056.

SALA DA MULHER EMPREENDEDORA





Além das ações do mês de maio, a SMPM disponibiliza a sala da mulher empreendedora (rua Valparaíso, esquina com a avenida Higienópolis) que oferta serviços de apoio, orientação, consultoria e treinamento para mulheres empreendedoras, para que elas formalizem e desenvolvam seus negócios.

Através da iniciativa, as mulheres podem ter acesso a dica de como melhorar o seu negócio, abertura de MEI (Microempreendedor Individual), emissão do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), e outros serviços.





