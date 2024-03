Secretaria de Saúde de Londrina confirma quinta morte por dengue na cidade

O novo boletim epidemiológico da dengue produzido pela Prefeitura de Londrina e divulgado nesta quarta-feira (6) notifica a quinta morte provocada pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Trata-se de uma pessoa de 82 anos, moradora do distrito de Paiquerê, que era hipertenso e estava internado no Hospital da Zona Sul. O óbito ocorreu no dia 16 de fevereiro.





Até a terça-feira (5), Londrina contabilizava 15.920 casos de dengue notificados, 28% maior que os dados divulgados na semana anterior (27 de fevereiro). Até o momento, 4.221 suspeitas foram confirmadas (aumento de 31% em uma semana) e 3.581, descartados. Outros 7.488 permanecem sob análise.

Em relação à chikungunya, de 20 suspeitas notificadas, uma foi confirmada e outra, descartada. As 18 restantes estão em análise.