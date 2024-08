Segunda-feira será de Sol e temperaturas elevadas em Londrina e na região

A semana começa com calor intenso em Londrina e nos Municípios da região, com a máxima podendo alcançar os 34°C nesta segunda-feira (19), conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







A massa de ar quente e seco permanece atuando sobre a região de Londrina e mantém o tempo estável, com Sol e temperaturas altas. A umidade deve ficar em torno de 51%.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Nos próximos dias, a estabilidade atmosférica segue presente sobre a maior parte do Paraná, devido à massa de ar quente e seco que seguirá sobre a região. Novamente, o Sol predomina, com temperaturas altas no decorrer do dia.