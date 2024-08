Bebê de dois anos é encontrado com vida dois dias depois de desaparecer na região de Apucarana

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do Paraná, com auxílio da Defesa Civil e do Exército, encontraram, no início da tarde deste domingo (18), um menino de dois anos que estava desaparecido desde sexta-feira (16) em Cambira, no Norte do Paraná. A criança passa bem e está fazendo exames no hospital para ver suas condições de saúde.





Segundo a polícia, a família havia visto a criança pela última vez no final da tarde de sexta-feira (16). Ele estava brincando no quintal da residência da família, na área rural do município e vestia camiseta preta, shorts jeans e tênis. Ele foi encontrado em uma área de mata próxima da localidade onde havia sido visto pela última vez.

As forças de segurança iniciaram as buscas assim que acionadas e os serviços foram via terrestre, com patrulhamento e auxílio de cães, e também via aérea, com dois drones e helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas.





“Foi um trabalho intenso e integrado entre as forças que resultou em êxito e na localização do menino com vida. A rápida comunicação da família com a polícia também colaborou para que conseguíssemos agir desde cedo e garantir a localização dele o mais rápido possível”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Além disso, no sábado (17), uma equipe do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático), do Corpo de Bombeiros, composta por oito militares e dois cães de busca, foram enviados para auxiliar na operação. Eles atuaram em apoio dois militares e dois cães do Corpo de Bombeiros de Londrina.





No sábado (17), as equipes encontraram uma pegada com indicativo de que poderia ser do menino desaparecido, pela semelhança do tamanho com um calçado da criança. Após vestígios das pegadas e indicação dos cães de busca, os trabalhos foram concentrados numa determinada área.

Na manhã deste domingo (18), as buscas foram retomadas e foram encontradas mais pegadas na mesma região. Todas as equipes atuaram na área até a localização do menino e finalização da operação.





“Com todas as equipes das forças bem coordenadas, criamos áreas de atuação e fomos procurando área por área. No começo da tarde, uma equipe de Apucarana o localizou. Ele está em observação no hospital e deverá passar por exames, mas está muito bem pelas duas noites que passou na mata”, explicou o comandante do GOST, major Ícaro Gabriel.

