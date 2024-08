Sem poder errar, Londrina EC recebe o Floresta em jogo decisivo no Estádio do Café

Na reta final da primeira fase da Série C, o Londrina não tem mais margem para erro, sobretudo no estádio do Café. Vencer o Floresta (CE), neste domingo (4), às 16h30, diante da torcida, é fundamental para o time não se complicar e correr o risco de não ir para o quadrangular decisivo do Brasileiro.







Com 24 pontos, o Alviceleste é o sétimo colocado e tem quase 80% de chances de se classificar, faltando quatro rodadas, segundo as projeções matemáticas. Em caso de vitória neste domingo, o Tubarão ficaria a apenas três pontos da meta de chegar a 30, pontuação suficiente para garantir a vaga.

"A Série C é muito difícil e conversamos entre nós que fazer o mando de campo é muito importante para a nossa classificação. Temos que encarar todos os jogos como uma decisão e este não pode ser diferente", frisou o zagueiro Rayan Ribeiro.





O bom desempenho nas últimas partidas enche o time de confiança para fazer o dever de casa. O LEC venceu o Caxias por 2 a 0 e na última partida ficou no 0 a 0 com a Ferroviária, em Araraquara, com uma atuação destacada.





Apesar do Floresta estar na metade de baixo da tabela, o LEC prega respeito ao adversário, que depois de um início muito ruim se recuperou na competição. O time cearense perdeu os sete primeiros jogos da Série C, mas reagiu e nas últimas oito partidas conquistou cinco vitórias, dois empates e uma única derrota. Soma 17 pontos em 12º lugar.





