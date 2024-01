Sema projeta que casos de fogos com estampido podem ser zerados em até dois anos

Tirando o sossego de crianças, idosos e animais de estimação, Londrina teve 43 denúncias de fogos de artifício com estampido na virada de 2023 para 2024.





Segundo a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), o número está muito abaixo do que foi registrado no mesmo período do ano passado e a expectativa é de que, em dois anos, a quantidade de denúncias caia para zero.

Publicidade

Publicidade





Para a pasta, a chave é a educação ambiental e a conscientização por parte da população sobre os danos que os fogos com estampido trazem para pessoas e animais.





Ronaldo Siena, secretário municipal do Ambiente, explica que houve uma diminuição grande no número de denúncias por parte da população sobre a utilização de fogos de artifício com estampido na véspera de Ano Novo.

Publicidade





Na virada para 2024, foram registradas apenas 43 denúncias, número 66,4% menor do que no mesmo período do ano passado, que teve 128 denúncias. Já em relação a virada de 2018 para 2019, ano em que os fogos com estampido foram proibidos, a queda é de 97,6%, já que naquela época foram recebidas 1.865 denúncias.





Ele explica que, neste ano, todas as denúncias foram feitas através do telefone 153, da GM (Guarda Municipal), pelo fato de que o serviço está disponível 24 horas por dia. “Ficou mais prático para o denunciante fazer a sua denúncia”, afirma.

Publicidade





Segundo ele, seis locais foram vistoriados pelos guardas, sendo que o próximo passo agora é o envio, por parte da GM, dos termos de vistoria para a secretaria. Com o termo em mãos, um grupo da Sema faz uma análise para definir se serão lavrados os autos de infração, assim como o valor das multas.





Para esses casos, as multas podem variar de R$ 60 a R$ 3 mil, dependendo do número de fogos encontrados e do número de pessoas que participavam da ação. Além disso, todos os 43 denunciados serão notificados pela pasta.





“Diminuiu muito [o número de denúncias em relação aos últimos anos], então a gente acredita que, nessa proporção, se a continuar dessa forma, nos próximos anos é tentar zerar o número de denúncias”, aponta, complementando que a expectativa é de que, em dois anos, a cidade de Londrina não enfrente mais problemas relacionados aos fogos de artifício com estampido.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: