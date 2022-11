Sétima etapa da Fórmula Truck será disputada no autódromo de Londrina

A sétima e penúltima etapa da Fórmula Truck será disputada em Londrina, entre 11 e 13 de novembro. A competição será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado na Avenida Henrique Mansano, 777, Jardim dos Alpes I. Os portões abrem às 7h nos três dias do evento.







No primeiro dia da etapa, sexta-feira (11), os participantes farão treinos livres. No sábado (12), além de treinos livres, haverá tomada de tempo para o grid de largada e, no domingo (13), shows de manobras com caminhões. A corrida inicia às 13h, da qual participam 28 pilotos. Os competidores disputarão também a fase final em Cascavel, no dia 4 de dezembro.

Publicidade

Publicidade





As opções de ingressos são para acesso externo, por R$20,00 a meia entrada e R$40,00 inteira; ingresso Paddock, com lugares numa estrutura coberta e inclui visitação aos boxes, por R$150,00; e para área vip com buffet, por R$350,00. Os ingressos podem ser comprados a partir deste link, com valores promocionais até sexta (11). Continuam sendo vendidos até domingo (13), com preços não-promocionais.







Os ingressos podem ser comprados também presencialmente nos seguintes lugares: Auto Posto Malassise, da Rua Araguaia, 345, Vila Nova; no Posto GasTech, na Avenida Brasília, 2.257, Zona Industrial; no Posto Scuderia, na Rodovia Carlos João Strass, Rotatória 1.215; na AutoPeças Avimar, na Rua Araguaia, 536; no Estádio do Café, na Avenida Henrique Mansano, 889; e no Auto Posto Opala 29, na Avenida Roberto Conceição, 822, em Cambé.

Publicidade

Publicidade





Qualquer dos tipos de ingresso dá acesso aos 3 dias do evento. A Fórmula Truck é organizada pela GT Truck, sob supervisão das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, e conta com patrocínio da JK Tyre Brasil e da SilverCap mais apoio institucional da FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





De acordo com o promotor da Fórmula Truck, Gilmar Ortiz, as expectativas para a etapa de Londrina estão bem altas. “Já faz alguns anos que não viemos a Londrina. Agora estamos com a Nova Fórmula Truck, sob direção do presidente Gilberto Hidalgo, piloto da antiga Fórmula Truck, e a ideia é que seja um evento para a família toda, que as pessoas venham para se divertir, ver as apresentações, fazer um churrasco e ver a corrida. Nossa expectativa é de que o Autódromo fique cheio”, contou.

Publicidade





Ortiz ressaltou que a corrida será bem competitiva. “Nossos pilotos vêm de muitos lugares, e já participaram de outras competições. Um dos nossos destaques é o grande piloto Pedro Muffato, que é de Cascavel, com 82 anos de idade, que quando entra na boleia do seu caminhão se transforma num moço de 17 anos”, ressaltou.





No domingo (13), serão realizados os shows de caminhões, conduzidos por profissionais, e é possível participar como passageiro ao fim da tarde. “Nos shows de antes da corrida, só participam os ex-pilotos da Fórmula Truck ‘Macarrão’ (Eduardo Fráguas) e o José de la Vie. A corrida é em seguida e, depois, a plateia pode participar como passageiros dos pilotos no show de encerramento, mas é preciso ficar na fila”, indicou.





Já foram realizadas seis etapas da temporada de 2022, que começou em 6 de março, em Cascavel. No primeiro lugar da categoria Eletrônico está o piloto Rogério Agostini, de São Miguel do Oeste (SC), com 181 pontos, seguido por Pedro Muffato, de Cascavel, com 120 e, em terceiro lugar, Dario Amaral, de Pindamonhangaba (SP), com 116 pontos. Já na categoria Bomba Injetora, quem lidera o ranking é o piloto Márcio Rampon, de Curitiba, com 171 pontos. Em segundo, está Túlio Bendo, de Ermo (SC), com 137, logo após Luís Paulo Rampon, de Curitiba, com 124 pontos.