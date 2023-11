Shopping de Londrina comemora 11 anos com bolo de 11 metros

Os 11 anos do Londrina Norte Shopping vão render um bolo de 11 metros e 11 horas de festa, na próxima quarta-feira (1º), a partir das 11h até às 22h. Uma programação com diversas atividades, além de apresentações musicais, vai brindar o público durante todo o dia.





A chef Carol Rocha vai preparar o bolo, finalizando-o ao vivo, na Cozinha do Coração, no empreendimento, para que o público possa acompanhar, antes da distribuição dos pedaços, a partir das 19h.



“O ano passado fizemos um bolo de 10 metros, comemorando os 10 anos do shopping. Neste ano, nós não apenas vamos aumentar o tamanho do bolo, como, também, faremos 11 horas de festas, com atividades o tempo todo durante o dia”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping.





A partir das 11h, entra em cena a apresentação de um DJ, além da finalização do bolo com influencers.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO





A programação segue com shows de Rodrigo BB (12h), Show Infantil SOS Chikinha (13h), sorteio com o Amarelinho da Rede Massa (14h e 17h), João Anesi (15h), Banda Nébula (16h), Kler Amaral (18h), KAU (20h) e Pedro & Paraná (21h).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: