Shopping de Londrina promove encontro de cachorros vira-latas neste sábado

Neste sábado (28) o Boulevard Shopping Londrina promove o Encontro de Vira-Latas, reunindo cães de todas as raças, das 14h às 16h, no átrio do piso térreo. Além de muita animação, o evento terá desfile dos cães na passarela, feirinha com fornecedores de produtos e serviços para pets, espaço de beleza pet, aula de adestramento, espaço instagramável para fotos e brindes especiais entre produtos, acessórios e petiscos pets.





“Os pets estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, incluindo passear no shopping. Eventos como este são oportunidades para criar ainda mais interação com os cães, traz diversão e aproxima os tutores de fornecedores do segmento, o que é muito útil em diferentes situações”, afirma Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A participação no encontro é gratuita.