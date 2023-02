Shopping de Londrina vai disponibilizar carrinhos de compras para crianças autistas e portadoras de deficiência

Nesta quinta-feira (9) o Boulevard Shopping inaugura espaço que irá disponibilizar carrinhos de compras exclusivos para crianças autistas e portadoras de deficiência, e para pessoas com mobilidade reduzida.





A iniciativa traz conforto, segurança e bem-estar para as famílias, além de propiciar autonomia aos portadores de necessidades especiais. Os carrinhos ficarão acessíveis no hall do estacionamento, próximos à esteira rolante que acessa o supermercado.





O Boulevard Shopping também disponibiliza vagas de estacionamento exclusivas para pessoas portadoras de autismo desde 2019. São três vagas no piso G1 e três no piso G3, identificadas pelo símbolo do autismo, representado pelo infinito.