Simplicidade e natureza inspiram exposição de pinturas, fotos e poesias em Londrina

Obras de artista Elias Lourenço Haddad são um atrativo e tanto para os visitantes do Museu da Sociedade Rural do Paraná, localizado no Parque de Exposições Governador Ney Braga.





A mostra que recebeu o título de "O Despertar para a Vida: Descobrindo a Alegria na Simplicidade", reúne pinturas, fotografias e poesias que refletem suas percepções sobre o mundo por meio da arte.

Árvores floridas, o contraste do céu azul e a terra vermelha. Pássaros que pousam em troncos e parecem fazer pose para o fotógrafo são realmente parte da simplicidade e que estão presentes na paisagem - urbana e rural.





Com sensibilidade e um olhar apurado, Haddad convida o público também a valorizar instantes preciosos. O fotógrafo buscou inspiração na natureza. "O céu foi a minha escolha porque ele é o responsável pelo dia, pela noite e me transmite uma energia inspiradora", escreve em um dos trabalhos.

A exposição de Haddad é também uma oportunidade para colocar em evidência o talento e a relevância de artistas PcD, bem como de sua inclusão e diferentes expressões artísticas e culturais.





Durante seu processo educacional, o artista, que tem Síndrome de Down, contou com a colaboração de tutores que se uniram para promover seu desenvolvimento, com a oferta de recursos e conhecimentos para impulsionar seu fazer artístico e sua forma de se expressar.

O evento conta com o apoio do Museu Histórico de Londrina (MHL); Museu de Arte de Londrina (MAL); Secretaria Municipal de Cultura (SMC); Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH); e Sesc Cadeião Cultural.





Quem já teve a oportunidade de ver de perto os trabalhos, recomenda a visita. Representantes do Museu Histórico de Londrina (MHL), Museu de Arte de Londrina (MAL) e Secretaria de Cultura, o presidente da entidade, Marcelo Janene El-Kadre, a Comissão Feminina, Elaine El-Kadre, e a historiadora e gestora do Museu, Rúbia Fernandes, estão entre os primeiros que puderam conferir tudo.





