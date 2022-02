Sine divulga lista atualizada com vagas de emprego em Londrina

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) divulgou nesta segunda-feira (21) uma lista atualizada com vagas de emprego em Londrina. Há ofertas tanto para trabalhos temporários, quanto para contratação efetiva, além de três oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitados. A lista completa pode ser conferida aqui.

Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos presenciais para candidatos às vagas de emprego devem ser previamente agendados, pelo site de agendamentos.

O atendimento virtual, via Whatsapp, também deve ser agendado, por este link. Após fazer o agendamento, o candidato deve estar online no aplicativo no horário marcado, aguardando o contato do Sine.





O atendimento telefônico continua funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo número (43) 3373-5700. O Sine Londrina fica na Rua Pernambuco, 162, no centro da cidade.