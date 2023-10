Sociedade Rural do Paraná recebe estudantes no Parque Ney Braga

Em visita à FOLHA na tarde desta terça-feira (3), David Dequech, vice-presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), ressaltou a importância do projeto "Trilha Rural: conhecendo a SRP" que leva crianças de escolas da região ao Parque Governador Ney Braga. Ele afirmou que o objetivo é levar atividades para o parque que vão além da tradicional ExpoLondrina.





O projeto teve início nesta segunda-feira (2) com 40 alunos da Escola Municipal Jovita Kaiser, que fica na zona norte. Já nesta quarta (4), outros 40 alunos da escola vão aproveitar o passeio. Segundo Dequech, os estudantes têm a oportunidade de explorar a estrutura que o parque oferece ao mesmo tempo em que conhecem um pouco do que é o agronegócio.

Dequech detalha que antes a SRP sobrevivia da renda revertida da Exposição, mas que agora paga todas as contas com as locações do parque para eventos. “Tem fim de semana que tem dois ou três [eventos]”, ressalta.





Segundo ele, existe um projeto em desenvolvimento junto ao governo do Estado para manter o espaço Fazendinha ativo o ano inteiro para que as escolas possam levar os alunos. “É mostrar para as crianças que o alface não dá na gôndola do mercado, mas passa por todo um processo, que é o agronegócio”, destacou.

A SRP vai promover um evento no dia 10 de outubro para contribuir para a inovação no campo do agronegócio por meio de startups. Mais de 20 foram selecionadas para serem "aceleradas" por meio de uma empresa parceira.





Ele detalhou que a SRP está em processo de criação de um fundo de investimento para startups, como forma de manter os profissionais e os recursos na cidade. “Tem muitas pessoas daqui investindo em fundos de fora, então a ideia é manter o recurso, o conhecimento e os valores intelectuais aqui”, destacou.





