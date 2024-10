'Sorria 2': terror volta aos cinemas de Londrina com sequência da franquia

As estreias desta semana nos cinemas de Londrina incluem uma variedade de produções, com destaque para o lançamento de "Sorria 2".





A sequência do suspense psicológico promete atrair o público com uma trama de mistério e tensão, consolidando o sucesso do primeiro filme. Além dele, outras produções nacionais e internacionais chegam às telas, oferecendo opções para diferentes gostos e faixas etárias. Confira a programação completa:





ESTREIA/TERROR





SORRIA 2





Direção: Parker Finn.





Elenco: Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Lukas Gage.

A maldição do sorriso retorna para uma história inédita em Sorria 2. A estrela pop Skye Riley (Naomi Scott) vive a vida dos sonhos, repleta de fama, dinheiro e admiração. Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a estrela presencia a morte de um colega do ensino médio, Lewis Fregoli (Lukas Gage).





A partir daí, começa a ser perseguida por um sorriso sombrio. Ela o vê em seus fãs, em seus parceiros de trabalho e em desconhecidos na rua. Sorria 2 acompanha as tentativas de Riley de exterminar esse mal que a aterroriza e retomar o controle de sua vida.

A pressão da fama e o horror dessas experiências inexplicáveis obrigam Skye a confrontar seu passado antes que seja tarde demais.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 16h10, 18h50, 21h30, 16h40, 19h20, 22h00.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 16h40, 19h20, 22h00.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 16h30, 19h20, 22h05, 15h30, 18h20, 2h10.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 16h30, 19h00, 21h30, 20h30.